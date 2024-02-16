Снаряди, ППО SkyNex та інше. Німеччина підготувала пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро

Пакет допомоги буде надано у межах безпекової угоди між Україною та Німеччиною

Комплекс SkyNex (Фото: Rheinmetall)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з президентом Володимиром Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,1 млрд євро.

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На сайті німецького уряду зазначають, що так званий "Мюнхенський пакет" передбачає надання Україні 120 000 артилерійських боєприпасів калібру 122-мм та додаткових 100 ракет IRIS-T SLS цього року, а також другу систему протиповітряної оборони SkyNex, яка має бути поставлена у 2025 році.

Крім того, ще 18 САУ Panzerhaubitze 2000 будуть надані з промислових запасів у 2026 та 2027 роках, включно з навчанням, запасними частинами та боєприпасами.

Шольц додав, що загалом Німеччина виділила чи взяла зобов’язання на військову допомогу Україні на суму 28 млрд євро.

"Наш "Мюнхенський пакет" вартістю понад 1 млрд євро підтверджує нашу постійну військову підтримку України та демонструє, що ми дотримуємося нашої обіцянки постійно підтримувати наших українських партнерів у їхній боротьбі з російською агресією", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

16 лютого 2024 року Зеленський та Шольц підписали двосторонню безпекову угоду, яка діятиме протягом 10 років. Повний текст можна прочитати тут.

12 січня ідентичний договір був укладений між українським президентом та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.

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