Снаряды, ПВО SkyNex и другое. Германия подготовила пакет помощи Украине на 1,1 млрд евро
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 млрд евро.
На сайте немецкого правительства отмечают, что так называемый "Мюнхенский пакет" предусматривает предоставление Украине 120 000 артиллерийских боеприпасов калибра 122-мм и дополнительных 100 ракет IRIS-T SLS в этом году, а также вторую систему противовоздушной обороны SkyNex, которая должна быть поставлена в 2025 году.
Кроме того, еще 18 САУ Panzerhaubitze 2000 будут предоставлены из промышленных запасов в 2026 и 2027 годах, включая обучение, запасные части и боеприпасы.
Шольц добавил, что всего Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 млрд евро.
"Наш "Мюнхенский пакет" стоимостью более 1 млрд евро подтверждает нашу постоянную военную поддержку Украины и демонстрирует, что мы придерживаемся нашего обещания постоянно поддерживать наших украинских партнеров в их борьбе с российской агрессией", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
- 16 февраля 2024 года Зеленский и Шольц подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет. Полный текст можно прочитать здесь.
- 12 января идентичный договор был заключен между украинским президентом и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.
- Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.
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