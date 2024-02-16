Снаряды, ПВО SkyNex и другое. Германия подготовила пакет помощи Украине на 1,1 млрд евро

Пакет помощи будет предоставлен в рамках соглашения о безопасности между Украиной и Германией

Комплекс SkyNex (Фото: Rheinmetall)

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 млрд евро.

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На сайте немецкого правительства отмечают, что так называемый "Мюнхенский пакет" предусматривает предоставление Украине 120 000 артиллерийских боеприпасов калибра 122-мм и дополнительных 100 ракет IRIS-T SLS в этом году, а также вторую систему противовоздушной обороны SkyNex, которая должна быть поставлена в 2025 году.

Кроме того, еще 18 САУ Panzerhaubitze 2000 будут предоставлены из промышленных запасов в 2026 и 2027 годах, включая обучение, запасные части и боеприпасы.

Шольц добавил, что всего Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 млрд евро.

"Наш "Мюнхенский пакет" стоимостью более 1 млрд евро подтверждает нашу постоянную военную поддержку Украины и демонстрирует, что мы придерживаемся нашего обещания постоянно поддерживать наших украинских партнеров в их борьбе с российской агрессией", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

16 февраля 2024 года Зеленский и Шольц подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет. Полный текст можно прочитать здесь.

12 января идентичный договор был заключен между украинским президентом и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.

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