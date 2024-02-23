Передання балістики РФ. Іран заперечує, але каже, що "немає чинних заборон" – CNN

У заяві зазначили, що таке рішення було прийнято, щоб утриматися від "сприяння затягуванню війни"

Іран (Фото: ЕРА)

Іран заперечує відправлення балістичних ракет до Росії, заявляючи, що нещодавні повідомлення є "необґрунтованими". Про це йдеться в заяві Постійного представництва Ісламської Республіки Іран при ООН, з якою ознайомилося CNN.

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"Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією й Україною", – йдеться в заяві.

Також у заяві зазначили, що таке рішення було прийнято, щоб утриматися від "сприяння затягуванню війни".

Цього тижня кілька співрозмовників Reuters повідомили агентству, що Іран нібито надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля".

Тоді ж представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.

повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється. 23 лютого представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США поки що не бачать підтверджень, що Іран передав Росії балістичні ракети.

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