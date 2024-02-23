Білий дім звинуватив спікера Джонсона у сприянні Ірану: Це приносить користь Путіну

У Білому домі наголосили, що Іран активно сприяє Росії у війні проти України

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Білий дім посилив критику спікера Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майка Джонсона, звинувативши його в тому, що він сприяє Ірану і Росії, не ставлячи на голосування законопроєкт про національну безпеку, який передбачає надання допомоги Україні. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на записку старшого радника з питань комунікацій Ендрю Бейтса.

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Бейтс заявив, що Іран "активно сприяє війні Росії в Україні та її атакам на українські міста".

"Президент Байден протистоїть Ірану. Але де ж передбачуване зобов'язання спікера Джонсона не "умиротворювати Іран" у всьому цьому? Ніде. Замість цього його бездіяльність приносить користь Путіну й аятолі", – заявив він.

Ця заява з'явилася на тлі того, що цього тижня кілька співрозмовників Reuters повідомили агентству, що Іран нібито надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля". Тоді ж представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.

23 лютого представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США поки що не бачать підтверджень, що Іран передав Росії балістичні ракети.

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14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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