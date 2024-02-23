Білий дім звинуватив спікера Джонсона у сприянні Ірану: Це приносить користь Путіну
Білий дім посилив критику спікера Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майка Джонсона, звинувативши його в тому, що він сприяє Ірану і Росії, не ставлячи на голосування законопроєкт про національну безпеку, який передбачає надання допомоги Україні. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на записку старшого радника з питань комунікацій Ендрю Бейтса.
Бейтс заявив, що Іран "активно сприяє війні Росії в Україні та її атакам на українські міста".
"Президент Байден протистоїть Ірану. Але де ж передбачуване зобов'язання спікера Джонсона не "умиротворювати Іран" у всьому цьому? Ніде. Замість цього його бездіяльність приносить користь Путіну й аятолі", – заявив він.
Ця заява з'явилася на тлі того, що цього тижня кілька співрозмовників Reuters повідомили агентству, що Іран нібито надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля". Тоді ж представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.
23 лютого представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США поки що не бачать підтверджень, що Іран передав Росії балістичні ракети.
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- 14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.
- 19 лютого американський армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.
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