В Белом доме подчеркнули, что Инна активно способствует России в войне против Украины

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Белый дом усилил критику спикера Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майка Джонсона, обвинив его в том, что он способствует Ирану и России, не ставя на голосование законопроект о национальной безопасности, который предусматривает оказание помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на записку старшего советника по коммуникациям Эндрю Бейтса.

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Бейтс заявил, что Иран "активно способствует войне России в Украине и ее атакам на украинские города".

"Президент Байден противостоит Ирану. Но где же предполагаемое обязательство спикера Джонсона не "умиротворять Иран" во всем этом? Нигде. Вместо этого, его бездействие приносит пользу Путину и аятолле", – заявил он.

Это заявление появилось на фоне того, что на этой неделе несколько собеседников сообщили агентству, что Иран якобы предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля". Тогда же представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net, что эта информация проверяется и уточняется.

23 февраля представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США пока не видят подтверждений, что Иран передал России баллистические ракеты.

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14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России за последние несколько месяцев.

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