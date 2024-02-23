Передача баллистики РФ. Иран отрицает, но говорит, что "нет действующих запретов" – CNN

В заявлении отметили, что такое решение было принято, чтобы воздержаться от "содействия увековечиванию войны"

Иран (Фото: ЭРА)

Иран отрицает отправку баллистических ракет в Россию, заявляя, что недавние сообщения "необоснованны". Об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Исламской Республики Иран при ООН, с которым ознакомилось CNN.

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"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Также в заявлении отметили, что такое решение было принято, чтобы воздержаться от "содействия увековечению войны".

На этой неделе несколько собеседников сообщили агентству, что Иран якобы предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля".

Тогда же представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net , что эта информация проверяется и уточняется.

, что эта информация проверяется и уточняется. 23 февраля представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США пока не видят подтверждений, что Иран передал России баллистические ракеты.

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