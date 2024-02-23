Передача баллистики РФ. Иран отрицает, но говорит, что "нет действующих запретов" – CNN
Иран отрицает отправку баллистических ракет в Россию, заявляя, что недавние сообщения "необоснованны". Об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Исламской Республики Иран при ООН, с которым ознакомилось CNN.
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"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.
Также в заявлении отметили, что такое решение было принято, чтобы воздержаться от "содействия увековечению войны".
- На этой неделе несколько собеседников сообщили агентству, что Иран якобы предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля".
- Тогда же представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net, что эта информация проверяется и уточняется.
- 23 февраля представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США пока не видят подтверждений, что Иран передал России баллистические ракеты.
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