СБУ та ГУР ударили по меткомбінату в Липецьку. Там сировина для ядерної зброї та балістики

На підприємстві виробляють сировину для компаній, які займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами

Пожежа на меткомбінаті у Липецьку (Фото: скриншот з відео)

Удар по Новолипецькому металургійному комбінату в ніч проти 24 лютого був спеціальною операцією Служби безпеки України та української військової розвідки. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах оборони.

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За його словами, НЛМК є одним із найбільших металургійних об'єктів у Росії, він працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень.

Сировина з підприємства йде на виробництво ракет, артилерії та безпілотників.

Після прильотів безпілотників на комбінаті розпочалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу, удар припав по установках для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів призведе до зупинки виробництва на тривалий час.

Власником НЛМК є наближений до диктатора Володимира Путіна олігарх Володимир Лісін, який входить до трійки найбагатших людей РФ.

Донедавна на заводі виробляли сировину для компаній, які займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Відео ударів по комбінату можна переглянути за посиланням.

Увечері 23 лютого в рамках спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил було знищено російський літак А-50. Вартість такого судна, якого у держави-агресора залишилися одиниці, становить $350 млн.

За даними видання УП, Сили оборони України збили російський літак А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200.

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