СБУ и ГУР ударили по меткомбинату в Липецке. Там сырье для ядерного оружия и баллистики

На предприятии производят сырье для компаний, которые занимаются ядерным оружием и баллистическими ракетами

Пожар на меткомбинате в Липецке (Фото: скриншот с видео)

Удар по Новолипецкому металлургическому комбинату в ночь на 24 февраля был специальной операций Службы безопасности Украины и украинской военной разведки. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах обороны.

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По его словам, НЛМК является одним из крупнейших металлургических объектов в России, он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов.

Сырье с предприятия идет на производство ракет, артиллерии и беспилотников.

После прилетов беспилотников на комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала, удар пришелся по установкам для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производства на длительное время.

Собственником НЛМК является приближенный к диктатору Владимиру Путину олигарх Владимир Лисин, который входит в тройку самых богатых людей РФ.

До недавнего времени на заводе производили сырье для компаний, которые занимаются ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Видео ударов по комбинату можно посмотреть по ссылке.

Вечером 23 февраля в рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

По данным издания УП, Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 из советского зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

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