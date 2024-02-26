Экс-генерал армии США: Борьба инноваций может изменить войну, ключевая инновация – БпЛА

Бывший генерал армии США подчеркнул, что сейчас происходит постоянная погоня модернизаций в военной тактике

Генерал Уэсли Кларк (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Соревнования инноваций могут изменить ход российско-украинской войны. Пока ключевая инновация – использование беспилотников. Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Весли Кларк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В начале [полномасштабной] войны всех поразила способность Украины эффективно применять беспилотники и наносить удары "байрактарами". Позже большое впечатление произвело широкое использование FPV-дронов", – рассказал Кларк.

Генерал считает, что сейчас в российско-украинской войне ключевая инновация – это использование беспилотников и именно они – выдающаяся характеристика этой войны.

В то же время Кларк отметил, что россияне "не глупые, они учатся, у них есть собственные дроны". Он акцентировал, что сейчас происходит постоянная гонка модернизаций в военной тактике.

"Россия и Украина соревнуются, кто быстрее введет на поле боя самую революционную технологию", – отметил бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе.

Он отметил, что каждая война имеет свой характер и технологии, например в войне во Вьетнаме инновацией стал вертолет.

"Во время войны в Персидском заливе 1991 года новой была глобальная система позиционирования. В 2003 году, когда США вторглись в Ирак, новостью стала скорость материально-технического обеспечения и способность быстро продвигаться под огнем. Захватить весь Ирак за три недели – это было удивительно", – добавил Кларк.

12 февраля вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

24 февраля СБУ и ГУР ударили по меткомбинату в Липецке. На предприятии производится сырье для компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами. Видео ударов по комбинату можно просмотреть по ссылке.

26 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что режим в России не расшатается без украинской помощи. Он подчеркнул, что Украина будет продолжать те операции на территории РФ, которые продолжаются и сейчас.

Читайте также: "Сырский – не хуже Залужного". Интервью с генералом армии США Уэсли Кларком