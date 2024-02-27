ВСУ: Сейчас на линии фронта рекордное количество беспилотников, враг хочет видеть больше

Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат заявил, что россияне активизируют воздушную разведку по всей линии разграничения

Юрий Игнат (Фото: скриншот из видео)

Российская армия усиленно использует беспилотники разных типов для разведки местности на линии фронта на Юге и Харьковщине, враг использует разные типы БпЛА, в частности Supercam и ZALA. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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Он отметил, что сейчас на линии фронта "рекордное количество беспилотников".

"Очень много на южном направлении, по Днепру фактически "висят", – сказал представитель Воздушных сил.

По словам Игната, армия России использует дроны различных типов Supercam, ZALA, "Орланы" и тому подобное.

Такая же ситуация наблюдается в Харьковской области, отметил он и акцентировал, что россияне активизируют воздушную разведку по всей линии разграничения.

"Хотят увидеть больше для того, чтобы планировать свои какие-то дальнейшие действия", – добавил Игнат.

12 февраля вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

24 февраля СБУ и ГУР ударили по меткомбинату в Липецке. На предприятии производится сырье для компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами. Видео ударов по комбинату можно просмотреть по ссылке.

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