ССО и HIMARS уничтожили новейший российский РЭБ "Палантин" в Запорожской области – видео
На Запорожском направлении бойцы Сил специальных операций и подразделение реактивной артиллерийской системы HIMARS уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин". Об этом сообщили в ССО.
Мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РФ был обнаружен во время ведения разведки на Запорожском направлении – это сделали операторы разведывательных беспилотников 3-го отдельного полка ССО.
"Палантин" вел радиоэлектронную разведку и подавлял существующие системы связи Сил обороны на этом направлении, отметили в ССО.
Военные сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению для последующего поражения – в результате цель была уничтожена, отмечает ведомство.
При необходимости "Палантин" может объединить разные комплексы РЭБ для радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть – это значительно повышает эффективность ее применения, отметили военные.
На видео зафиксировано два попадания: одно рядом с комплексом, другое – по нему. После первого попадания видно, как оккупанты бегут от "Палантина".
- В феврале 2023 года бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили РЭБ "Палантин".
- В январе 2024 года ракетное подразделение ВСУ уничтожило новейший российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" на Донецком направлении.
- В марте ВСУ поразили с HIMARS российскую автоматизированную станцию установки помех Р-330 "Житель".
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