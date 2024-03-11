На Запорожском направлении бойцы Сил специальных операций и подразделение реактивной артиллерийской системы HIMARS уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин". Об этом сообщили в ССО.

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Мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РФ был обнаружен во время ведения разведки на Запорожском направлении – это сделали операторы разведывательных беспилотников 3-го отдельного полка ССО.

"Палантин" вел радиоэлектронную разведку и подавлял существующие системы связи Сил обороны на этом направлении, отметили в ССО.

Военные сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению для последующего поражения – в результате цель была уничтожена, отмечает ведомство.

При необходимости "Палантин" может объединить разные комплексы РЭБ для радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть – это значительно повышает эффективность ее применения, отметили военные.

На видео зафиксировано два попадания: одно рядом с комплексом, другое – по нему. После первого попадания видно, как оккупанты бегут от "Палантина".

СПРАВКА. Комплекс РЭБ "Палантин" был принят на вооружение армии России в апреле 2019 года. оккупанты называли его мобильным комплексом оперативно-тактического уровня. Задача "Палантина" – создавать препятствия сотовой и транкинговой связи в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах. Машины комплекса могут совмещаться в единую боевую систему, чтобы расширить эффективность применения. Базой для РЭБ служит КамАЗ. Россияне говорили, что комплекс может блокировать сигнал для беспилотников или даже перехватывать управление на себя.

В феврале 2023 года бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили РЭБ "Палантин".

В январе 2024 года ракетное подразделение ВСУ уничтожило новейший российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" на Донецком направлении.

В марте ВСУ поразили с HIMARS российскую автоматизированную станцию установки помех Р-330 "Житель".

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