Сырский: Шанс на победу получит тот, кто добьется отрыва в дронах и РЭБ от врага

Фото: Facebook главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что противостояние дронов и средств радиоэлектронной борьбы перешло на первый план, шанс на победу будет иметь тот, кто добьется в этом "отрыва" от противника.

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"Продолжил работу в бригадах, которые держат оборону на Запорожском направлении. Оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем. Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Работино, Вербовое, но без особого успеха. Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов", – написал он.

По его словам, в таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою.

В этих условиях, пишет Сырский, надежную защиту украинских военнослужащих могут обеспечить только "современные и мощные" средства радиоэлектронной борьбы, а их роль и значение постоянно растет.

"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", – отметил главком ВСУ.

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13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

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