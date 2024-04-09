Зеленський: Можемо перемогти сучасною зброєю, маємо план контрнаступу

"Справа не в кількості людей. Справа в якості зброї", – зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна може перемогти Росію, використовуючи сучасну зброю. У держави є план контрнаступу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він дав зрозуміти, що Україна може перемогти російську армію тільки сучасною зброєю.

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо ми отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї", – пояснив він.

Президент зазначив, що в України є план контрнаступу.

Читайте також: Зеленський про контрнаступ: Зможемо підготуватися цього року, якщо фронт буде стабільним

Зеленський заявив, що відсутність постачання далекобійних ракет Taurus пов'язана з погрозами російського диктатора Путіна щодо ядерної зброї – це сказав канцлер ФРН Шольц.

Президент пояснив, що у випадку перемоги Росії у війні, в Україні будуть сотні тисяч жертв.

На думку голови держави, українська армія має стати "настільки технологічною, наскільки це можливо", аби продовжувати завдавати втрат армії РФ навіть в умовах дефіциту снарядів.

Читайте також: Зеленський: Проти КАБів розробляється вітчизняна зброя, потрібні ППО й винищувачі