Зеленський: Шольц сказав – відсутність постачання Taurus пов'язана з ядерними погрозами Путіна

"Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", – зазначив президент

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність постачання далекобійних ракет Taurus пов'язана з погрозами російського диктатора Володимира Путіна щодо ядерної зброї. Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц, розповів український лідер в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналіст запитав, чи має якесь відношення непостачання Taurus до ядерних погроз Путіна.

"Шольц сказав, що "так воно і є". Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", – відповів Зеленський.

Також президент зазначив, що Україна та Німеччина обговорюють питання постачання Taurus, і питання "не таке просте".

За словами очільника держави, Шольц каже, що Німеччина не є ядерною державою і що Taurus є найсильнішою системою озброєнь у ФРН – відповідно, канцлер не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь.

Зеленський також зазначив, що у партнерів України є зброя, яка потрібна країні сьогодні, аби вижити.

"Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", – акцентував український лідер щодо Taurus, а також американських ракет ATACMS і винищувачів F-16.

29 березня Шольц у контексті відмови надати Taurus заявив, що важливим для нього лишається "не спричинити ескалацію" війни до зіткнення Росії та НАТО.

Зеленський зазначив, що Україні потрібні далекобійні американські ракети ATACMS більшої дальності не для того, щоб бити ними по території Росії, а щоб завдавати ударів по летовищах ворога у тимчасово окупованому Криму.

6 квітня президент повідомив, що цього року партнери нададуть Україні 10% літаків від необхідного країні сучасного повітряного флоту.

Читайте також: "Канцлер миру" полює на голоси. Чому Шольц вперто не хоче давати ракети Taurus