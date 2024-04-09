Зеленський: Шольц сказав – відсутність постачання Taurus пов'язана з ядерними погрозами Путіна
Президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність постачання далекобійних ракет Taurus пов'язана з погрозами російського диктатора Володимира Путіна щодо ядерної зброї. Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц, розповів український лідер в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.
Журналіст запитав, чи має якесь відношення непостачання Taurus до ядерних погроз Путіна.
"Шольц сказав, що "так воно і є". Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", – відповів Зеленський.
Також президент зазначив, що Україна та Німеччина обговорюють питання постачання Taurus, і питання "не таке просте".
За словами очільника держави, Шольц каже, що Німеччина не є ядерною державою і що Taurus є найсильнішою системою озброєнь у ФРН – відповідно, канцлер не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь.
Зеленський також зазначив, що у партнерів України є зброя, яка потрібна країні сьогодні, аби вижити.
"Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", – акцентував український лідер щодо Taurus, а також американських ракет ATACMS і винищувачів F-16.
- 29 березня Шольц у контексті відмови надати Taurus заявив, що важливим для нього лишається "не спричинити ескалацію" війни до зіткнення Росії та НАТО.
- Зеленський зазначив, що Україні потрібні далекобійні американські ракети ATACMS більшої дальності не для того, щоб бити ними по території Росії, а щоб завдавати ударів по летовищах ворога у тимчасово окупованому Криму.
- 6 квітня президент повідомив, що цього року партнери нададуть Україні 10% літаків від необхідного країні сучасного повітряного флоту.
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