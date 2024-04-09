Зеленский: Шольц сказал – отсутствие поставок Taurus связано с ядерными угрозами Путина
Президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие поставок дальнобойных ракет Taurus связано с угрозами российского диктатора Владимира Путина по поводу ядерного оружия. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, рассказал украинский лидер в интервью немецкому таблоиду Bild.
Журналист спросил, имеет ли какое-либо отношение непоставки Taurus к ядерным угрозам Путина.
"Шольц сказал, что "так оно и есть". Но я не думаю, что это оградит мир от ядерной угрозы со стороны России", – ответил Зеленский.
Также президент отметил, что Украина и Германия обсуждают вопрос поставок Taurus, и вопрос "не так прост".
По словам главы государства, Шольц говорит, что Германия не является ядерным государством, и что Taurus является сильнейшей системой вооружений в ФРГ – соответственно, канцлер не может оставить свою страну без этой системы вооружений.
Зеленский также отметил, что у партнеров Украины есть оружие, которое нужно стране сегодня, чтобы выжить.
"Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", – акцентировал украинский лидер насчет Taurus, а также американских ракет ATACMS и истребителей F-16.
- 29 марта Шольц в контексте отказа предоставить Taurus заявил, что важным для него остается "не эскалировать" войну до столкновения России и НАТО.
- Зеленский отметил, что Украине нужны дальнобойные американские ракеты ATACMS большей дальности не для того, чтобы бить ими по территории России, а чтобы наносить удары по аэропортам врага во временно оккупированном Крыму.
- 6 апреля президент сообщил, что в этом году партнеры предоставят Украине 10% самолетов от необходимого стране современного воздушного флота.
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