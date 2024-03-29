Президент: Україні потрібні ATACMS для ударів по летовищах окупантів у Криму
Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post, що Україні потрібні далекобійні американські ракети ATACMS більшої дальності не для того, щоб бити ними по території Росії, а щоб завдавати ударів по летовищах ворога у тимчасово окупованому Криму.
"Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ними все: газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі", – зазначив він.
Український лідер вважає, що коли Росія переконається у здатності України знищувати її літаки в Криму, вона перестане атакувати звідти.
"Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Зараз ми їх витіснимо з летовищ Криму", – заявив президент.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не було повідомлено.
- Наступного дня Wall Street Journal написав, що Пентагон розглядає можливість передання Україні ракет ATACMS із радіусом дії близько 290 км для ураження російських військових об’єктів у Криму.
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