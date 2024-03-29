Президент: Україні потрібні ATACMS для ударів по летовищах окупантів у Криму

Володимир Зеленський заявив, що Україна не битиме американськими ракетами по території Росії

ATACMS (Фото: US Army)

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post, що Україні потрібні далекобійні американські ракети ATACMS більшої дальності не для того, щоб бити ними по території Росії, а щоб завдавати ударів по летовищах ворога у тимчасово окупованому Криму.

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"Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ними все: газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі", – зазначив він.

Український лідер вважає, що коли Росія переконається у здатності України знищувати її літаки в Криму, вона перестане атакувати звідти.

"Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Зараз ми їх витіснимо з летовищ Криму", – заявив президент.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не було повідомлено.

Наступного дня Wall Street Journal написав, що Пентагон розглядає можливість передання Україні ракет ATACMS із радіусом дії близько 290 км для ураження російських військових об’єктів у Криму.

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