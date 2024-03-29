Президент: Украине нужны ATACMS для ударов по аэродромам оккупантов в Крыму

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет бить американскими ракетами по территории России

ATACMS (Фото: US Army)

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, что Украине нужны дальнобойные американские ракеты ATACMS большей дальности не для того, чтобы бить ими по территории России, а чтобы наносить удары по аэропортам врага во временно оккупированном Крыму.

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"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ими все: газ, энергетику, школы, заводы, гражданские здания", – отметил он.

Украинский лидер считает, что когда Россия убедится в способности Украины уничтожать ее самолеты в Крыму, она перестанет атаковать оттуда.

"Это как с морским флотом. Мы их вытеснили из наших территориальных вод. Сейчас мы их вытесним из аэропортов Крыма", – заявил президент.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не было уведомлено.

На следующий день Wall Street Journal написал, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине ракет ATACMS с радиусом действия около 290 км для поражения российских военных объектов в Крыму.

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