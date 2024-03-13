США рассматривают передачу Украине ракет ATACMS с радиусом действия до 290 км – WSJ

Как отмечает издание, в пакет помощи от США, объявленный 12 марта, были включены ракеты с радиусом действия около 160 км

ATACMS (Фото: Arizona Army National Guard)

Пентагон рассматривает возможность передачи Украине ракет ATACMS с радиусом действия около 290 км для поражения российских военных объектов в Крыму. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников в руководстве Соединенных Штатов.

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Как сообщает один из собеседников, представители американского оборонного ведомства ранее настаивали, что США должны сохранить ракеты ATACMS большой дальности для собственных нужд. Но сейчас Пентагон готов предоставить их Украине благодаря прогрессу в приобретении новейших систем Precision Strike Missile.

Однако собеседник не уточнил, дал ли президент США Джо Байден согласие на поставку Украине ракет этой модификации.

При этом, по информации другого собеседника, в пакет помощи, объявленный США 12 марта, внесли скромное количество ракет ATACMS с радиусом действия около 160 км, оснащенных кассетными боеприпасами.

12 марта Politico со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что администрация президента США может объявить о поставках Украине "определенного количества" ракет ATACMS, способных бить на 160 км.

СПРАВКА. ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 года стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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