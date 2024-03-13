США розглядають передання Україні ракет ATACMS із радіусом дії до 290 км – WSJ

Як зазначає видання, до пакета допомоги від США, оголошеного 12 березня, були включені ракети із радіусом дії близько 160 км

ATACMS (Фото: Arizona Army National Guard)

Пентагон розглядає можливість передання Україні ракет ATACMS із радіусом дії близько 290 км для ураження російських військових об’єктів в Криму. Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на неназваних співрозмовників у керівництві Сполучених Штатів.

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Як повідомляє один зі співрозмовників, представники американського оборонного відомства раніше наполягали, що США повинні зберегти ракети ATACMS великої дальності для власних потреб. Але зараз Пентагон готовий надати їх Україні через прогрес у придбанні новітніх систем Precision Strike Missile.

Однак співрозмовник не уточнив, чи президент США Джо Байден дав згоду на постачання Україні ракет цієї модифікації.

Водночас, за інформацією іншого співрозмовника, в пакет допомоги, оголошений США 12 березня, включили "скромну кількість" ракет ATACMS із радіусом дії близько 160 км, оснащених касетними боєприпасами.

12 березня Politico з посиланням на неназваних посадовців повідомляло, що адміністрація президента США може оголосити про постачання Україні "певної кількості" ракет ATACMS, здатних бити на 160 км.

ДОВІДКА. ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS або високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не було повідомлено.

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