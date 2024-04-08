Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія має стати "настільки технологічною, наскільки це можливо", аби продовжувати завдавати втрат армії РФ навіть в умовах дефіциту снарядів. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Коментуючи засідання Ставки верховного головнокомандувача, Зеленський повідомив, що основною була тема Харківської області й необхідності зміцнення протиповітряної оборони, але обговорювались і інші напрямки захисту України.

"Я дякую кожному солдату і командиру, які роблять все можливе для того, щоб наші позиції зараз були сильними – щоб навіть за умов дефіциту снарядів наші підрозділи могли знищувати окупанта. І з цієї точки зору виробництво дронів, постачання дронів, справедлива та вчасна логістика – це ключові речі. Наша армія має бути настільки технологічною, наскільки це можливо", – заявив президент.

Він зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці доповів по всьому фронту, по критичних напрямках.

"Чітко визначено, як діяти", – запевнив Зеленський.

19 грудня 2023 року Зеленський заявив, що Україна буде збільшувати виробництво БпЛА, зокрема у 2024-му планується виробити 1 млн дронів.

Очільник Мінцифри Федоров сказав, що це реалістична цифра і можна виробити навіть більше, якщо йдеться про FPV.

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