Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна стать "настолько технологичной, насколько это возможно", чтобы продолжать наносить потери армии РФ даже в условиях дефицита снарядов. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Комментируя заседание Ставки верховного главнокомандующего, Зеленский сообщил, что основной была тема Харьковской области и необходимости укрепления противовоздушной обороны, но обсуждались и другие направления защиты Украины.

"Я благодарю каждого солдата и командира, которые делают все возможное для того, чтобы наши позиции сейчас были сильными – чтобы даже в условиях дефицита снарядов наши подразделения могли уничтожать оккупанта. И с этой точки зрения производство дронов, поставка дронов, справедливая и своевременная логистика – это ключевые вещи. Наша армия должна быть настолько технологичной, насколько это возможно", – заявил президент.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Ставке доложил по всему фронту, по критическим направлениям.

"Четко определено, как действовать", – заверил Зеленский.

19 декабря 2023 года Зеленский заявил, что Украина будет увеличивать производство БпЛА, в том числе в 2024-м планируется произвести 1 млн дронов.

Глава Минцифры Федоров сказал, что это реалистичная цифра и можно произвести даже больше, если речь идет об FPV.

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