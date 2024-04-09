Зеленский: Можем победить современным оружием, у нас есть план контрнаступления
Украина может победить Россию, используя современное оружие. У государства есть план контрнаступления. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому таблоиду Bild.
Он дал понять, что Украина может победить российскую армию только современным оружием.
"Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружения. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если мы получим лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Дело в качестве оружия", – пояснил он.
Президент отметил, что у Украины есть план контрнаступления.
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- Зеленский заявил, что отсутствие поставок дальнобойных ракет Taurus связано с угрозами российского диктатора Путина применить ядерное оружие – это сказал канцлер ФРГ Шольц.
- Президент пояснил, что в случае победы России в войне, в Украине будут сотни тысяч жертв.
- По мнению главы государства, украинская армия должна стать "настолько технологичной, насколько это возможно", чтобы продолжать наносить потери армии РФ даже в условиях дефицита снарядов.
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