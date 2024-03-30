Зеленский о контрнаступлении: Подготовимся в этом году, если фронт будет стабильным

Зеленский подчеркнул, что если Украина не сделает шаги для подготовки нового контрнаступления – их сделает Россия

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина сможет подготовить новое контрнаступление в этом году, если ситуация на фронте будет оставаться стабильной. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

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Зеленский утверждает, что если ситуация на поле боя будет оставаться стабильной – Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу, с целью провести новое контрнаступление позже в этом году.

"Если ты не делаешь шагов для подготовки нового контрнаступления, Россия сделает их. Это то, чему мы научились в этой войне: если ты чего-то не сделаешь, это сделает Россия", – подчеркнул президент.

Глава государства также рассказал о программе создания армии беспилотников украинского производства. В частности он акцентировал на таких, которые могут достигать 1000 километров и более вглубь России, одновременно признав, что только дронами победить в войне нельзя.

"Мы можем использовать военно-морские дроны, чтобы вытеснить их флот из наших территориальных вод и всей западной части Черного моря, да. Но этого недостаточно для победы. Это беспилотники, а не ракеты", – добавил Зеленский.

28 марта Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

29 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что попытка наступления на Харьков станет для российской армии "роковой".

В тот же день глава объединенного комитета начальников штабов США Браун заявил, что не знает, сможет ли Россия организовать новое большое наступление в Украине.

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