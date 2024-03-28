Зеленский: ВСУ сдержали россиян зимой, но к большому их наступлению не готовы

Президент отметил, что новое наступление российских захватчиков ожидается в конце мая или июне

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время он признал, что Вооруженные Силы Украины не готовы к большому российскому наступлению.

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"Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, разных видов оружия", – сказал президент.

Несмотря на нехватку артснарядов, Силам обороны удавалось "держать россиян на расстоянии", отметил Зеленский.

Однако, добавил он, к большому наступлению захватчиков, которое может произойти в конце мая или начале июня, украинская армия не готова.

Глава государства подчеркнул, что, для того чтобы подготовиться к удару врага, Украине нужна немедленная помощь от западных союзников.

"Нам нужно не только стабилизировать ситуацию <...> Я говорю, что нам нужна помощь прямо сейчас", – акцентировал Зеленский.

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.

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