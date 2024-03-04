ВСУ: На Авдеевском направлении продвижение россиян прекращено

Отбита 21 атака захватчиков, россияне частично оккупировали Бердичи и Тоненькое, однако там тоже остановлено их продвижение

Иллюстративное фото: 3 ОШБр

Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

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По его словам, с начала суток и до 18:00 на Авдеевском направлении была отбита 21 атака оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"При этом мы говорим, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать, и продвижение врага прекращено", – отметил Лыховий.

Военный сообщил, что оккупанты частично контролируют села Бердичи и Тоненькое, однако Силы обороны "выполняют свою работу", наносят оккупантам "значительные потери", а продвижение РФ остановлено еще и на этом рубеже.

Авдеевское направление (Карта: Deepstate)

17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

По состоянию на 1 марта, по данным ОСУВ "Таврия", под Авдеевкой ситуация остается динамичной, россияне имеют локальные успехи, но Силам обороны удалось сбавить темп наступления врага.

На Авдеевском направлении воины 47-й отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

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