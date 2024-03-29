Западные СМИ пишут об "угрозе наступления на Харьков". Сырский: Это будет фатально для РФ

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что попытка наступления на Харьков станет для российской армии "фатальной". Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, украинские военные не могут игнорировать какую-либо информацию о подготовке наступления россиян, а поэтому принимают все необходимые меры.

Он отметил, что сегодня идет строительство фортификаций, установка комплексной системы заграждений, а также планирование обороны в случае атаки на Харьков.

"У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось просчитать противника и освободить значительную часть Харьковской области. В это время произошел масштабный обвал фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них фатальным городом", — сказал Сырский.

Одновременно военачальник заявил, что каждая военная операция по-своему уникальна.

"И просто воспользоваться ее условной калькой в следующей ситуации на фронте не удастся ни при каких условиях. Современная война – это математическая задача с сотнями переменных, в которой каждая составляющая может иметь решающее значение", — подчеркнул генерал.

Ранее ряд западных медиа опубликовал информацию о якобы подготовке большого наступления России на Харьков.

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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