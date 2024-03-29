Западные СМИ пишут об "угрозе наступления на Харьков". Сырский: Это будет фатально для РФ
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что попытка наступления на Харьков станет для российской армии "фатальной". Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, украинские военные не могут игнорировать какую-либо информацию о подготовке наступления россиян, а поэтому принимают все необходимые меры.
Он отметил, что сегодня идет строительство фортификаций, установка комплексной системы заграждений, а также планирование обороны в случае атаки на Харьков.
"У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось просчитать противника и освободить значительную часть Харьковской области. В это время произошел масштабный обвал фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них фатальным городом", — сказал Сырский.
Одновременно военачальник заявил, что каждая военная операция по-своему уникальна.
"И просто воспользоваться ее условной калькой в следующей ситуации на фронте не удастся ни при каких условиях. Современная война – это математическая задача с сотнями переменных, в которой каждая составляющая может иметь решающее значение", — подчеркнул генерал.
Ранее ряд западных медиа опубликовал информацию о якобы подготовке большого наступления России на Харьков.
- 22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.
- Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".
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