Командир 3 ОШБр о ситуации под Авдеевкой: Оккупанты стали воевать на порядок ресурснее

Андрей Билецкий заявил, что есть признаки стабилизации обстановки на Авдеевском направлении

Андрей Билецкий (Фото: LIGA.net)

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее". Об этом на Киевском форуме безопасности заявил командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.

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По его словам, Авдеевская кампания сейчас самая сложная.

"Я не скажу, что россияне стали лучше воевать. Но можно говорить, что воевать они стали на порядок ресурснее. Украинские войска делают все возможное и невозможное, чтобы остановить россиян под Авдеевкой", – рассказал командир 3 ОШБр.

Сейчас есть признаки стабилизации обстановки на Авдеевском направлении.

13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

В тот же день на Авдеевском направлении третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

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