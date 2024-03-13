Сырский: Из-за потерь РФ могла снизить активность, сосредоточилась на четырех направлениях

За две недели жестоких боев оккупанты понесли "чрезвычайно высокие потери", но не захватили населенные пункты, которые хотели, заметил главком

Фото: Telegram Александр Сырский

Обстановка на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Главнокомандующий посетил район операции на направлении активных действий оккупантов и поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения подразделений РФ в глубину украинских боевых порядков.

По его словам, после работы с командирами и офицерами штаба были приняты "все необходимые решения" по усилению резервов, боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы этих воинских частей – в дальнейшем это должно обеспечить устойчивость украинской обороны на этом участке фронта.

Сырский не уточняет, о каком именно участке фронта идет речь. Однако на фото есть командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, поэтому, вероятно, подразумевается Авдеевское или Запорожское направления.

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В целом, пишет он, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной: россияне продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терн на Лиманском, Ивановском на Бахмутском, Бердичев и Тоненьком на Авдеевском, Вербового и Роботиного на Запорожском направлениях.

Вместе с этим, возможно, вследствие высокого уровня потерь, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась", отметил главком.

По мнению Сырского, это произошло благодаря своевременно принятым решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости украинских воинов.

Он отмечает, что за две недели жестоких боев оккупанты понесли "чрезвычайно высокие потери", однако населенные пункты, которые РФ хотели захватить, остались под контролем Украины.

В то же время, отметил главком, остается "достаточно вопросов", которые необходимо решать на месте, поэтому работа продолжается.

Сырский и Министр обороны Рустем Умеров вручили государственные и ведомственные награды украинским защитникам.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 марта спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

13 марта в России заявили, что оккупировали поселок Невельский на Авдеевском направлении. Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий опроверг это в комментарии LIGA.net.

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