Росія заявляє про захоплення Невельського біля Авдіївки. ЗСУ спростовують, все під контролем — карта

Лиховій заявив, що Сили оборони продовжують утримувати Невельське на Авдіївському напрямку

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Росії заявили, що окупували селище Невельське на Авдіївському напрямку. Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій спростував це у коментарі LIGA.net.

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За його словами, українські військові продовжують утримувати селище, а інформація росіян є фейком.

Раніше в Міноборони РФ заявили про захоплення Невельського.

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Український аналітичний OSINT-канал DeepState також написав, що окупанти вкинули хибне повідомлення, проте зазначив, що ситуація "повільно погіршується".

"Ворог проводить штурмові дії на південь від села. З огляду на те що ця інформація є передчасним повідомленням про успіх, то командування росіян залучить додаткові сили, чим посилить тиск, для виправлення своєї брехні", – йдеться в повідомленні.

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1 березня 2024 року 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 березня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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