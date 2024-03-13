Россия заявляет о захвате Невельского у Авдеевки. ВСУ опровергают, под контролем — карта

Лыховий заявил, что Силы обороны продолжают удерживать Невельское на Авдеевском направлении

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В России заявили, что оккупировали поселок Невельское на Авдеевском направлении. Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий опроверг это в комментарии LIGA.net.

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По его словам, украинские военные продолжают удерживать поселок, а информация россиян является фейком.

Ранее в Минобороны РФ заявили о захвате Невельского.

Украинский аналитический OSINT-канал DeepState также написал, что оккупанты вбросили ложное сообщение, однако отметил, что ситуация "медленно ухудшается".

"Враг проводит штурмовые действия южнее села. Учитывая, что данная информация является преждевременным уведомлением об успехе, то командование россиян привлечет дополнительные силы, чем усилит давление, для исправления своей же лжи", — сказано в сообщении.

1 марта 2024 года 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 марта спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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