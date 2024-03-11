Росіяни почали активніше штурмувати Новомихайлівку. Перекинули свіжий танковий полк — карта

Лиховій заявив, що лінія фронту залишається динамічною, позиції переходять із рук до рук

Артилерія ЗСУ (Фото: EPA/Maria Senovilla)

Російська армія почала активніше атакувати Новомихайлівку під Мар'їнкою, а також Старомайорське та Урожайне на Времівському виступі. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, окупанти підтягли резерви, туди прибув "свіжий" танковий полк з іншого напрямку.

Він зазначив, що загарбники хочуть продовжувати наступати та посилювати тиск.

Лиховій заявив, що райони Авдіївки та Мар'їнки залишаються найбільш "гарячими".

"Лінія фронту залишається динамічною, позиції переходять із рук до рук", – сказав військовий.

За добу в зоні відповідальності угруповання "Таврія" армія Росії втратила 392 особи вбитими та пораненими, 47 одиниць техніки, чотири склади боєприпасів, а також 352 безпілотники.

1 березня 2024 року 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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