Війська НАТО в Україні не порушуватимуть ніяких міжнародних правил — президент Чехії

Павел заявив, що західні війська можуть здійснювати допоміжну діяльність в Україні

Петр Павел (Фото: EPA/CHRISTOPHE ENA)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що можливе відправлення військ країн НАТО до України не порушуватиме ніяких міжнародних правил. Про це він повідомив у ефірі чеського телебачення, цитує його Euractiv.

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За його словами, має бути чітка різниця між розгортанням бойових військ в Україні та залученням їх до якихось допоміжних заходів, досвід яких уже має НАТО.

Він зазначив, що після початку російської агресії у 2014 році в Україні вже діяла навчальна місія НАТО з 15 країн.

"З точки зору міжнародного права та Статуту ООН ніщо не могло б перешкодити військам країн – членів НАТО – а також, наприклад, цивільним особам – надавати допомогу в роботі в Україні", – сказав Павел.

Чеський лідер заявив, що не став відмовлятися від дискусії щодо відправлення військ НАТО до України.

"Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, аби навчати українських солдатів на території країн – членів НАТО та перекидати тисячі військовослужбовців, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато розумніше перевезти кілька десятків інструкторів на територію України та навчати там українських солдатів", — наголосив політик.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції, європейські лідери обговорювали можливість надсилання сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема, можливої присутності в Україні.

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