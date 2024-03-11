Войска НАТО в Украине не будут нарушать никаких международных правил — президент Чехии

Петр Павел (Фото: EPA/CHRISTOPHE ENA)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что возможная отправка войск стран НАТО в Украину не будет нарушать никаких международных правил. Об этом он сообщил в эфире чешского телевидения, цитирует его Euractiv.

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По его словам, должно быть четкое различие между развертыванием боевых войск в Украине и привлечением их к каким-то вспомогательным мероприятиям, опыт которых уже есть у НАТО.

Он отметил, что после начала российской агрессии в 2014 году в Украине уже действовала учебная миссия НАТО из 15 стран.

"С точки зрения международного права и Устава ООН ничто не могло бы помешать войскам стран – членов НАТО – а также, например, гражданским лицам – предоставлять помощь в работе в Украине", — сказал Павел.

Чешский лидер заявил, что не стал отказываться от дискуссии относительно оправки войск НАТО в Украину.

"Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских солдат на территории стран – членов НАТО и перебрасывать тысячи военнослужащих, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо разумнее перевезти несколько десятков инструкторов на территорию Украины и обучать там украинских солдат", — подчеркнул политик.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности, возможному присутствию в Украине.

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