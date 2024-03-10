Кулеба про инициативу Макрона о войсках НАТО в Украине: Франция первой признала очевидное

"Это заявление Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать", – заявил министр иностранных дел

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что французская инициатива дискуссий об отправке войск НАТО в Украину свидетельствует о том, что Франция первой "признала очевидное". Об этом он заявил в интервью литовскому информационному агентству ELTA, цитирует Delfi.

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Если союзники с ЕС или НАТО обсуждали возможность отправки в Украину своих войск раньше, то Киев об этом не знал, отметил Кулеба.

"Есть ли у нас впечатление, что Париж – первая европейская столица, которая публично признала очевидное? Да, думаю, что да. Испытывают ли другие столицы беспокойство и дискомфорт в связи с такой констатацией факта? Да, это тоже очевидно. Но дискуссия, спровоцированное этим заявлением из Парижа, сэкономит Европе много времени на осознание того, что нужно делать больше", – высказался глава МИД.

Он в очередной раз заявил, что помощь Украине – это "не благотворительность", а спасение жизни европейцев.

"Это заявление Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, на мой взгляд, должен понимать каждый умный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", – резюмировал Кулеба.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности, возможное присутствие в Украине.

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