Кулеба: Росіян не можна назвати рабами, тому що навіть раби бунтують

Глава МЗС не вважає, що росіяни здатні на протести, оскільки не бунтували ані після початку війни проти України, ані після смерті Навального

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вірить, що росіяни протестуватимуть проти диктаторського режиму Володимира Путіна, але ситуація може змінитися. Про це він заявив у інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, цитує Delfi.

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"Російське суспільство іноді називають суспільством рабів ‒ вони покірно слухають все, що їм нав'язує їхній рабовласник Путін. Але навіть раби бунтують. Тому я вважаю, що називати росіян рабами недоречно", – сказав глава МЗС, додавши, що навіть повномасштабна війна проти України та смерть єдиного російського опозиціонера Олексія Навального не підштовхнули росіян до бунтів.

Разом з тим Кулеба вважає, що ситуація все ж таки може змінитися, якщо буде інша ситуація на фронті та всередині Росії.

Міністр додав, що для цих змін Україні потрібно багато західної зброї.

16 лютого росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.

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