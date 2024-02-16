Росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу — що відомо
У Росії заявили про смерть дисидента Олексія Навального в колонії. Про це повідомили в Управлінні федеральної служби виконання покарань країни-окупанта.
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Росіяни пишуть, що 16 лютого у виправній колонії №3 Навальний після прогулянки відчув себе погано і "практично одразу" знепритомнів.
На місце прибули медики.
Реанімація результатів не дала, лікарі констатували його смерть.
ВК №3 розташована у селищі Харп Ямало-Ненецького округу на крайній півночі Росії.
Водночас пропагандисти Кремля пишуть, що у Навального відірвався тромб.
- У 2021 році міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує Навального з принципу "ворог мого ворога – мій друг", але пам'ятає його попередні заяви про Крим. У 2014 році Навальний говорив, що Крим не "бутерброд з ковбасою", щоб його "туди-сюди повертати".
- У серпні 2020 року Навального спробували вбити бойовою отрутою з групи "Новачок". В отруєнні брала участь група ФСБ РФ.
- Після реабілітації у Німеччині він вирішив повернутися до Росії і був затриманий в аеропорту у справі "Ів Роше". Відтоді він перебуває за ґратами.
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