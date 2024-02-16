Росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу — що відомо

Окупанти заявили, що після прогулянки Навальний відчув себе погано і знепритомнів

Олексій Навальний (Фото: EPA)

У Росії заявили про смерть дисидента Олексія Навального в колонії. Про це повідомили в Управлінні федеральної служби виконання покарань країни-окупанта.

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Росіяни пишуть, що 16 лютого у виправній колонії №3 Навальний після прогулянки відчув себе погано і "практично одразу" знепритомнів.

На місце прибули медики.

Реанімація результатів не дала, лікарі констатували його смерть.

ВК №3 розташована у селищі Харп Ямало-Ненецького округу на крайній півночі Росії.

Водночас пропагандисти Кремля пишуть, що у Навального відірвався тромб.

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