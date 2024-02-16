Россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа — что известно

Оккупанты заявили, что после прогулки Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание

Алексей Навальный (Фото: EPA)

В России заявили о смерти диссидента Алексея Навального в колонии. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний страны-оккупанта.

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Россияне пишут, что 16 февраля в исправительной колонии №3 Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и "практически сразу" потерял сознание.

На место прибыли медики.

Реанимация результатов не дала, врачи констатировали его смерть.

ИК №3 расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого округа на крайнем севере России.

Одновременно пропагандисты Кремля пишут, что у Навального оторвался тромб.

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