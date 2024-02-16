Россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа — что известно
В России заявили о смерти диссидента Алексея Навального в колонии. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний страны-оккупанта.
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Россияне пишут, что 16 февраля в исправительной колонии №3 Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и "практически сразу" потерял сознание.
На место прибыли медики.
Реанимация результатов не дала, врачи констатировали его смерть.
ИК №3 расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого округа на крайнем севере России.
Одновременно пропагандисты Кремля пишут, что у Навального оторвался тромб.
- В 2021 году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает Навального по принципу "враг моего врага – мой друг", но помнит его предыдущие заявления о Крыме. В 2014 году Навальный говорил, что Крым не "бутерброд с колбасой", чтобы его "туда-сюда возвращать".
- В августе 2020 года Навального пытались убить боевым ядом из группы "Новичок". В отравлении участвовала группа ФСБ РФ.
- После реабилитации в Германии он решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту по делу "Ив Роше". С тех пор он находится за решеткой.
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