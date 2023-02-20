Навальный изменил мнение о Крыме: выступает за возвращение границ 1991 года

Российский оппозиционер Алексей Навальный, заключенный путинским режимом, признал, что Россия должна деоккупировать всю территорию Украины, включая Крым, и начать выплату репараций. Об этом говорится в публикации, посвященной годовщине полномасштабного российского вторжения в Украине, на его сайте.

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Этот текст состоит из 15 пунктов, которые названы кратким изложением политической платформы Навального.

В нем оппозиционер впервые прямо призывает вернуть Украине оккупированный Крым, выплату компенсаций за агрессивную войну и расследование военных преступлений, совершенных Россией.

"Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, – международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос", – говорится в "15 пунктах" Навального.

Он заявил, что Россия должна прекратить развязанную под нелепыми предлогами войну, вывести все войска с территории Украины и оставить ее в покое.

После этого, по мнению Навального, Россия должна будет вместе с Украиной, США, Евросоюзом и Великобританией найти приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. В частности он предлагает направлять на это часть дохода от экспорта российских углеводородов.

Саму Россию он видит как парламентскую республику, "основанную на сменности власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости". Также Навальный отмечает, что Россия должна быть частью Европы и следовать европейскому пути развития.

Андрій Водяний

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