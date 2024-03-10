Кулеба: Країни Балтії переможуть, якщо Росія нападе. Але міста виглядатимуть як Авдіївка

Дмитро Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країни Балтії переможуть у разі гіпотетичної війни з Росією, проте їхні міста виглядатимуть так, як українські Бахмут та Авдіївка. Про це він заявив у інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, слова цитує Delfi.

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За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться атакувати балтійські країни, НАТО переможе.

"Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста", – сказав Кулеба.

Єдиний спосіб уникнути цього – підтримувати Україну, зазначив глава української дипломатії.

"Литва, наприклад, це розуміє, і підтримує нас. Інші думають, що це омине їх", – додав міністр.

19 січня 2024 року міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

Спецслужби Литви вважають, що Росія здатна вести повномасштабну війну в сьогоднішньому темпі ще як мінімум два роки, оскільки зуміла реформувати та посилити свою армію після втрат в Україні.

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