Кулеба: Країни Балтії переможуть, якщо Росія нападе. Але міста виглядатимуть як Авдіївка
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країни Балтії переможуть у разі гіпотетичної війни з Росією, проте їхні міста виглядатимуть так, як українські Бахмут та Авдіївка. Про це він заявив у інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, слова цитує Delfi.
За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться атакувати балтійські країни, НАТО переможе.
"Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста", – сказав Кулеба.
Єдиний спосіб уникнути цього – підтримувати Україну, зазначив глава української дипломатії.
"Литва, наприклад, це розуміє, і підтримує нас. Інші думають, що це омине їх", – додав міністр.
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