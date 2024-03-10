Кулеба: Країни Балтії переможуть, якщо Росія нападе. Але міста виглядатимуть як Авдіївка
Дмитро Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країни Балтії переможуть у разі гіпотетичної війни з Росією, проте їхні міста виглядатимуть так, як українські Бахмут та Авдіївка. Про це він заявив у інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, слова  цитує Delfi.

За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться атакувати балтійські країни, НАТО переможе.

"Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста", – сказав Кулеба.

Єдиний спосіб уникнути цього – підтримувати Україну, зазначив глава української дипломатії. 

"Литва, наприклад, це розуміє, і підтримує нас. Інші думають, що це омине їх", – додав міністр.

  • 19 січня 2024 року міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.
  • 21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.
  • Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.
  • Спецслужби Литви вважають, що Росія здатна вести повномасштабну війну в сьогоднішньому темпі ще як мінімум два роки, оскільки зуміла реформувати та посилити свою армію після втрат в Україні.

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