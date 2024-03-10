Кулеба: Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка

Дмитрий Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что страны Балтии победят в случае гипотетической войны с Россией, однако их города будут выглядеть так, как украинские Бахмут и Авдеевка. Об этом он заявил в интервью литовскому информационному агентству ELTA, слова цитирует Delfi.

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По его словам, если российский диктатор Владимир Путин отважится атаковать Балтийские страны, НАТО победит.

"Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку – так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города", – сказал Кулеба.

Единственный способ избежать этого – поддерживать Украину, отметил глава украинской дипломатии.

"Литва, например, это понимает и поддерживает нас. Другие думают, что это обойдет их", – добавил министр.

19 января 2024 года министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что существует насущная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

Спецслужбы Литвы считают, что Россия способна вести полномасштабную войну в сегодняшнем темпе еще как минимум два года, поскольку сумела реформировать и усилить свою армию после потерь в Украине.

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