Росія може воювати за нинішнього темпу ще як мінімум два роки, вона вчить уроки — союзники

Литовська розвідка каже, що Росія здатна підвищити свою бойову ефективність та зробити висновки з помилок

Володимир Путін (Фото: EPA)

Росія здатна вести повномасштабну війну в сьогоднішньому темпі ще як мінімум два роки, оскільки зуміла реформувати та посилити свою армію після втрат в Україні. Про це йдеться у звіті спеціальних служб Литви, який цитує агентство Reuters.

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Литовці заявляють, що високі ціни на нафту, ухилення від санкцій та державні інвестиції дають Москві достатньо ресурсів для великої війни ще як мінімум на два роки.

Союзники зазначають, що Росія реформувала та посилила свою армію і перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж кордону з НАТО.

"Москва здатна оцінити викладені уроки та підвищити свою бойову ефективність", – йдеться у звіті.

Партнери підкреслили, що з моменту розміщення військових боєголовок у Білорусі Кремль активно будує інфраструктуру для їхнього застосування.

2024 року Росія планує виробити 2,7 млн артилерійських снарядів, заявляли в українській розвідці.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попереджав, що російський диктатор Володимир Путін змусить українців боротися за нього, якщо йому дозволять перемогти в Україні.

У грудні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив схожу думку. Він сказав, що Путін не зупиниться, якщо йому вдасться здобути перемогу в Україні.

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