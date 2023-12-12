В Україні більшість вважає, що потрібно відбиватися від РФ навіть без допомоги Заходу – КМІС

Українці вважають, що потрібно продовжувати боротися навіть у тому випадку, якщо Захід виявиться не в змозі надавати допомогу

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Більшість громадян України вважають, що країна зможе оборонятися та відстояти свою незалежність від Росії навіть у тому випадку, якщо Захід не зможе надавати їй допомогу. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Опитування було проведене з власної ініціативи КМІС із 29 листопада до 9 грудня та пов'язане із затримкою в Конгресі США затвердження запиту про військову допомогу Україні та Ізраїлю на наступний рік.

Респондентам було поставлено питання, чи зможе Україна досягти успіху у війні, яку почала проти неї Росія, якщо вона матиме підтримку Заходу, і в ситуації, якщо такої підтримки більше не буде.

Абсолютна більшість (87%) українців вважають, що якщо Захід допомагатиме Україні зброєю, фінансами та санкціями, то Україна зможе завдати поразки Росії. Лише 7% опитаних вважають РФ "надто сильною" незалежно від рівня підтримки України Заходом, 6% не визначились.

Інфографіка – КМІС

Розподіл результатів опитування за регіонами України свідчить, що цей результат лише незначно залежить від місця проживання респондентів. У східних регіонах частка впевнених в успіху України становить 79% проти 9%, у південних – 85% проти 10%.

Для випадку, якщо підтримка України Заходом суттєво скоротиться, респондентам було запропоновано вибрати найприйнятніший на їхню думку сценарій подальших подій із двох варіантів:

Бойові дії припиняються. Україна зберігає контроль над територіями, які зараз контролюються, а окуповані території офіційно не визнаються частиною Росії. Захід надає Україні серйозні гарантії безпеки або навіть членство в НАТО. Проте визволення окупованих територій відкладається на невизначене майбутнє;

Україна зберігає контроль над територіями, які зараз контролюються, а окуповані території офіційно не визнаються частиною Росії. Захід надає Україні серйозні гарантії безпеки або навіть членство в НАТО. Проте визволення окупованих територій відкладається на невизначене майбутнє; Бойові дії продовжуються. Україна продовжує намагатися тиснути на російських окупантів та шукати слабкі місця, що перешкоджає їм закріплювати свою владу на окупованій території. Також є можливість, хоч може і повільно, але потроху визволяти території. Але також є загроза для територій, які зараз контролюються Україною.

58% опитаних вважають, що навіть у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу Україні слід тиснути на окупантів, навіть з огляду на ризики для контрольованих Україною територій.

Сценарій припинення бойових дій за серйозних гарантій безпеки від Заходу вважають прийнятнішим приблизно третина (32%) опитаних. Останні 10% не змогли визначитися.

Інфографіка – КМІС

Опитування проводилося з власної ініціативи та за кошти КМІС із 29 листопада до 9 грудня телефонними дзвінками на випадкову вибірку номерів, визначених комп'ютером (computer – assisted telephone interviews, CATI). Було опитано 1031 респондента з усіх регіонів України (крім Криму) у віці 18 років та старше, які проживали на момент опитування на територіях, підконтрольних Україні до 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин (у мирний час) статистична похибка такого опитування не перевищувала б 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10 %, 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до похибки додається певне систематичне відхилення. Проте автори опитування вважають, що його результати досить чітко показують суспільні настрої.

За даними листопадового опитування групи Рейтинг, 53% респондентів проти ідеї вступу до НАТО лише тих територій України, які перебувають під контролем держави.

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