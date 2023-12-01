Більша частина українців вважає, що розваги "не на часі" під час війни – опитування

На заході країни вважають, що розваги не на часі. Українці з деокупації та Києва не згодні – опитування групи Рейтинг

Вечірка у Києві (Фото: ЕРА, OLEG PETRASYUK)

Більшість українців, що проживають у західних областях України вважають, що під час війни правильно суттєво обмежувати себе у розвагах та купівлях. Водночас кияни та жителі деокупованих територій прагнуть до "повноцінного життя". Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

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60% респондентів вважають, що під час війни потрібно суттєво себе обмежувати в розвагах і купівлях, і за два роки війни ці показники практично ніяк не змінились. 36% думають навпаки – що потрібно намагатися жити повноцінним життям під час війни.

До меншості відносяться зокрема мешканці Києва та деокупованих областей.

"За" купівлі та розваги більше висловлюються молоді та забезпечені люди, тоді як старше покоління та бідніші респонденти вважають доцільним обмежити свої бажання, пишуть соціологи.

Також за даними опитування кожен другий українець не будує ніяких планів наперед. За останній рік кількість громадян, які планували своє життя на тривалий термін, знизилась із 19% до 12%.

Довготривалим плануванням зазвичай займаються мешканці Києва, люди молодого та середнього віку, а також заможніші громадяни.

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Опитування відбувалося за фінансування соціологічної групи Рейтинг. Дослідження було проведено 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності щонайбільше 3,1%.

За даними опитування Рейтинг наприкінці вересня, більшість українців вважають, що справи в державі рухаються у правильному напрямку, але кількість респондентів, що відповідають таким чином, зменшилась проти попередніх місяців після повномасштабного вторгнення Росії.

Дослідження КМІС наприкінці вересня: найбільше українці довіряють Збройним Силам України та волонтерам, знизилася підтримка органів центральної влади та національного телемарафону.

Дані опитування КМІС на початку листопада свідчать, що близько 70% українців вважають доречною критику помилок влади під час війни, ситуація діаметрально змінилася за рік.

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