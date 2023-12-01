Большая часть украинцев считает, что во время войны не должно быть развлечений – опрос

На западе страны считают, что развлечения не ко времени. Украинцы с деоккупированных и центральных территорий не согласны – опрос группы Рейтинг

Вечеринка в Киеве (Фото: ЕРА, OLEG PETRASYUK)

Большинство украинцев, проживающих в западных областях Украины, считают, что во время войны правильно существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках. В то же время киевляне и жители деоккупированных территорий стремятся к "полноценной жизни". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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60% респондентов считают, что во время войны нужно существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках, и за два года войны эти показатели практически никак не изменились. 36% думают наоборот – что нужно пытаться жить полноценной жизнью во время войны.

К меньшинству относятся жители Киева и деоккупированных областей.

"За" покупки и развлечения больше высказываются молодые и обеспеченные люди, тогда как старшие поколения и более бедные респонденты считают целесообразным ограничить свои желания, пишут социологи.

Также по данным опроса, каждый второй украинец не строит никаких планов заранее. За последний год количество граждан, планировавших свою жизнь на длительный срок, снизилось с 19% до 12%.

Долговременным планированием обычно занимаются жители Киева, люди молодого и среднего возраста, а также более состоятельные граждане.

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Опрос проходил при финансировании социологической группы Рейтинг. Исследование было проведено 22-23 ноября 2023 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Метод опроса – телефонные интервью с внедрением компьютера. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Ошибка репрезентативности не более 3,1%.

По данным опроса Рейтинг в конце сентября, большинство украинцев считают, что дела в государстве двигаются в правильном направлении, но количество респондентов, отвечающих таким образом, уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами после полномасштабного вторжения России.

Исследование КМИС в конце сентября: больше всего украинцы доверяют Вооруженным Силам Украины и волонтерам, снизилась поддержка органов центральной власти и национального телемарафона.

Данные опроса КМИС в начале ноября свидетельствуют, что около 70% украинцев считают уместной критику ошибок власти во время войны, ситуация диаметрально изменилась за год.

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