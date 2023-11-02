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Критика влади під час війни — 70% вважають її доречною, рік тому було навпаки: опитування

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02.11.2023, 13:39
Критика влади під час війни — 70% вважають її доречною, рік тому було навпаки: опитування - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Близько 70% українців вважають доречною критику помилок влади під час війни, ситуація діаметрально змінилася за рік. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи заявляють, що у травні 2022 року більшість українців підтримували запобігання будь-яким внутрішнім суперечкам — тоді 68% опитаних вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики влади — 26%.
У жовтні 2023 року ситуація стала діаметрально протилежною — опитування показало, що 70% українців вважають за важливе критикувати можливі помилкові рішення влади, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок — 25%.
У всіх регіонах України більшість населення вважають, що і зараз є сенс для того, щоб критикувати можливі помилкові та неправильні дії влади.
Опитування проводилося з 30 вересня до 13 жовтня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років та старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.
У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

Читайте також: Для 68% українців боротьба з корупцією – пріоритет №1 – опитування КМІС

Дмитро Гриниченко
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