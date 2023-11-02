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Критика власти во время войны — 70% считают ее уместной, год назад было наоборот: опрос

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 13:39
Критика власти во время войны — 70% считают ее уместной, год назад было наоборот: опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Около 70% украинцев считают уместной критику ошибок власти во время войны, ситуация диаметрально изменилась за год. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

Социологи заявляют, что в мае 2022 года большинство украинцев поддерживали избежание любых внутренних споров — тогда 68% опрошенных считали, что все споры должны быть отложены, а настаивали на допустимости критики власти — 26%.
В октябре 2023 года ситуация стала диаметрально противоположной — опрос показал, что 70% украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения власти, а настаивают на избежании любых споров — 25%.
Во всех регионах Украины большинство населения считают, что и сейчас есть смысл для того, чтобы критиковать возможные ошибочные и неправильные действия власти.
Опрос проводился с 30 сентября до 13 октября методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.  
В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

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Дмитрий Гриниченко
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