Найменше українці довіряють людям інших політичних поглядів, найбільше – родині: опитування

Українці найбільше довіряють найближчим членам сім'ї, родичам та друзям, а найменше – людям іншої національності, незнайомцям та особам з іншими політичними поглядами. Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи Рейтинг. Недовіра до людей інших національностей може бути пов'язана зі ставленням до росіян та білорусів унаслідок повномасштабної війни, зауважують дослідники.

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Найбільше українці довіряють найближчим членам сім'ї (батькам, дітям, чоловікові, дружині) – загалом висока довіра сформована у 96% респондентів, на другому місці родичі (двоюрідні брати/сестри, дядьки/тітки та інші) - висока довіра до них здебільшого у 68% опитаних, пише Рейтинг.

Як зазначають дослідники, родинне коло та найближчі члени сім'ї – основна частина соціального капіталу громадян України.

Далі за рівнем довіри йдуть друзі та колеги: 60% та 48% відповідно, йдеться в опитуванні.

За даними, державним та муніципальним установам не довіряють (34-35%) більше, ніж довіряють (32-32%).

"В суспільстві сьогодні доволі багато питань до діяльності державних та муніципальних установ, їх ефективності, дієвості, професіоналізму чиновників та їх відповідності посаді", – пояснюють дослідники.

Рейтинг стверджує, що політика традиційно є тригером для українців, котрий додає негативного забарвлення "будь-яким суспільним процесам чи персоналіям". Так вони пояснюють наступні дані: політикам партій, котрим симпатизують українці, загалом не довіряють 51% опитаних, а довіряє 26%.

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Щодо людей інших політичних поглядів, то їм не довіряє 61% респондентів дослідження, а довіряє лише 11%.

За даними Рейтингу, людям іншої національності загалом не довіряють 44% опитуваних, довіряють – 24%, не визначилися – 33%.

Дослідники пояснюють, що однією з причин цього є, найімовірніше, посилення негативних ставлень до росіян та білорусів на тлі воєнної агресії, оскільки інші дослідження показують високий рівень приязного або нейтрального ставлення до інших національностей, якщо уточнюється, про які національності йдеться.

Незнайомцям (невідомим раніше людям, які зустрічаються в різних ситуаціях) в цілому не довіряють 58% опитаних, а довіряють 13%.

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Дослідники об'єднали ці показники у три групи: найбільшу довіру українці відчувають до близького кола (4.0 з 5.0), далі йде довіра до суспільного кола (2.8), а на останньому місці – довіра до чужинців (2.3).

До близького кола входять – найближчі члени сім'ї (4.8), родичі (3.9), друзі (3.7), колеги (3.3).

У суспільному – найбільше довіряють муніципальним установам (2.9), державним установам (2.9), а найменше – політикам партії, якій симпатизують (2.5)

Чужинцям довіряють найменше, до того ж люди іншої національності викликають більше довіри (2.6), аніж незнайомці (2.2), а найменша довіра до людей інших політичних поглядів (2.1).

Рейтинг зауважує, що це частково пояснює "запеклі суперечки між політичними опонентами та прихильниками різних партій та різних політичних діячів".

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Рейтинг прийшов до таких висновків:

→ Україна належить до країн із сильним архетипом родини, міцними сімейними зв’язками, які є визначальними у стійкості під час війни;

→ слабкими державними інститутами та меншою толерантністю до інакшості (чужинці: люди з іншими поглядами, іншої національності, незнайомці не викликають довіри);

→ щодо того, що більшості людей можна довіряти, респонденти все ж таки мають на увазі своє близьке коло і людей, які на них схожі (за національністю, політичними поглядами, цінностями, способом життя тощо). За цим параметром довіру висловлює 37%, а недовіру лише 25%;

Опитування проводилося з 27 до 30 липня 2023 року серед 2000 респондентів – населення України від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій та територій, де відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, типом поселення та регіоном проживання. Опитування проводилось у форматі телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Похибка вибірки не більше 2,2%. Результати дослідження зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

За даними опитування Рейтинг наприкінці вересня, більшість українців вважають, що справи в державі рухаються у правильному напрямку, але кількість респондентів, що відповідають таким чином, зменшилась проти попередніх місяців після повномасштабного вторгнення Росії.

Дослідження КМІС наприкінці вересня: найбільше українці довіряють Збройним Силам України та волонтерам, знизилася підтримка органів центральної влади та національного телемарафону.

Дані опитування КМІС на початку листопада свідчать, що близько 70% українців вважають доречною критику помилок влади під час війни, ситуація діаметрально змінилася за рік.

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