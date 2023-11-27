Украинцы наименее доверяют людям других политических взглядов, больше всего – семье: опрос

Украинцы больше всего доверяют ближайшим членам семьи, родственникам и друзьям, а меньше всего – людям другой национальности, незнакомцам и лицам с другими политическими взглядами. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг. Недоверие к людям других национальностей может быть связано с отношением к россиянам и белорусам в результате полномасштабной войны, отмечают исследователи

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Больше украинцы доверяют ближайшим членам семьи (родителям, детям, мужу, жене) – в целом высокое доверие сформировано у 96% респондентов, на втором месте родственники (двоюродные братья/сестры, дяди/тети и т.п.) – высокое доверие к ним в общей сложности у 68% опрашиваемых, пишет Рейтинг.

Как отмечают исследователи, семейный круг и ближайшие члены семьи – основная часть социального капитала граждан Украины.

Далее за доверием идут друзья и коллеги: 60% и 48% соответственно, говорится в опросе.

По данным, государственным и муниципальным учреждениям не доверяют (34-35%) больше, чем доверяют (32-32%).

"В обществе сегодня достаточно много вопросов к деятельности государственных и муниципальных учреждений, их эффективности, действенности, профессионализму чиновников и их соответствию должности", – объясняют исследователи.

Рейтинг утверждает, что политика традиционно является триггером для украинцев, придающего отрицательную окраску "любым общественным процессам или персоналиям". Так они объясняют следующие данные: политикам партий, которым симпатизируют украинцы, в целом не доверяют 51% опрошенных, а доверяют 26%.

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Что касается людей других политических взглядов, то им не доверяет 61% респондентов исследования, а доверяет только 11%.

По данным Рейтинга, людям другой национальности в целом не доверяют 44% опрашиваемых, доверяют – 24%, не определились – 33%.

Исследователи объясняют, что одной из причин этого является, скорее всего, усиление негативных отношений к россиянам и белорусам на фоне военной агрессии, поскольку другие исследования показывают высокий уровень дружественного или нейтрального отношения к другим национальностям, если уточняется, о каких национальностях идет речь.

Незнакомцам (неизвестным ранее людям, встречающимся в разных ситуациях) в целом не доверяют 58% опрашиваемых, а доверяют 13%.

Исследователи объединили эти показатели в три группы: ближайшее доверие украинцы испытывают к ближнему кругу (4.0 из 5.0), далее идет доверие к общественному кругу (2.8), а на последнем – доверие к чужакам (2.3).

В близкий круг входят – ближайшие члены семьи (4.8), родственники (3.9), друзья (3.7), коллеги (3.3).

В общественном – больше всего доверяют муниципальным учреждениям (2.9), государственным учреждениям (2.9), а меньше всего – политикам партии, которой симпатизируют (2.5)

Чужакам доверяют меньше всего, при чем люди другой национальности вызывают больше доверия (2.6), чем незнакомцы (2.2), а малейшее доверие к людям других политических взглядов (2.1).

Рейтинг отмечает, что это частично объясняет "ожесточенные споры между политическими оппонентами и сторонниками разных партий и разных политических деятелей".

Рейтинг пришел к следующим выводам:

→ Украина относится к странам с сильным архетипом семьи, крепкими семейными связями, которые являются определяющими в устойчивости во время войны;

→ слабыми государственными институтами и меньшей толерантностью к тем, кто не такой, как ты (чужаки: люди с другими взглядами, другой национальности, незнакомцы не вызывают доверия)

→ под тем, что большинству людей можно доверять, респонденты все же подразумевают свой близкий круг и людей, которые на них похожи (по национальности, политическим взглядам, ценностям, образу жизни и т.п.). По этому параметру доверие выражает 37%, а недоверие только 25%;

Опрос проводился с 27 по 30 июля 2023 среди 2000 респондентов – населения Украины от 18 лет во всех областях кроме оккупированных территорий и территорий, где отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, типу поселения и региону проживания. Опрос проводился в формате телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка выборки не более 2,2%. Результаты исследования взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.

По данным опроса Рейтинг в конце сентября, большинство украинцев считают, что дела в государстве двигаются в правильном направлении, но количество респондентов, отвечающих таким образом, уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами после полномасштабного вторжения России.

Исследование КМИС в конце сентября: больше всего украинцы доверяют Вооруженным Силам Украины и волонтерам, снизилась поддержка органов центральной власти и национального телемарафона

Данные опроса КМИС в начале ноября свидетельствуют, что около 70% украинцев считают уместной критику ошибок власти во время войны, ситуация диаметрально изменилась за год.

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