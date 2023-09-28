Большинство считает, что дела в Украине двигаются правильно. Но таких стало меньше – опрос

Большинство украинцев считают, что дела в государстве двигаются в правильном направлении, но количество респондентов, отвечающих таким образом, уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами после полномасштабного вторжения России. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

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По данным исследователей, 61% опрошенных считает, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, а 23% считают, что в неправильном. Еще 16% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

"В настоящее время наблюдается уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как правильное. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает преобладать оценка направления как правильного", – говорится в исследовании.

Сторонников тезиса, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, стало больше после полномасштабного вторжения РФ: с 25% в феврале 2022 года до 76-78% в марте того же года.

В апреле количество респондентов, что отвечали таким образом, увеличилось до 80%, но в течение следующих пяти месяцев опустилось до 73% и снова поднялось до 81% в ноябре 2022 года.

Сейчас 81% — это пик количества респондентов, поддерживающих этот тезис, в опросах этой социологической группы.

В дальнейшем сторонников этого тезиса становилось меньше: до 61% в августе и сентябре 2023 года.

Количество респондентов, считающих, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, увеличилось: от 9% в январе 2023-го до 23% в августе и сентябре.

Больше всего сторонников тезиса, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, на востоке государства – 65%, а меньше всего на западе – 58%.

С респондентами, ответившими противоположно этому тезису, та же ситуация: 20% опрошенных на востоке и 25% на западе считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении.

Тезис о правильном направлении больше поддерживают люди 18-35 лет – 64%, меньше всего поддерживают респонденты 36-50 лет.

Среди респондентов в возрасте 50+ больше всего сторонников тезиса о неправильном направлении – 24%.

Людей, которые не могут ответить на вопрос, больше всего в возрастной категории 36-50 лет – 20%.

Исследование было проведено 5-7 сентября методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошено 1000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Ошибка выборки не превышает 3,1%.

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выходил обширный текст о социологическом опросе фонда Демократических инициатив по ответственности президента Владимира Зеленского за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Согласно исследованию компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проблемы, связанные с финансовыми вопросами, а также ощущением стабильности, оказались более значимыми для украинцев, чем вопросы физической безопасности.

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