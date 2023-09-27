Поляков спросили, поддерживают ли они военную помощь Украине — мнения разделились: опрос

Жителей Польши спросили, поддерживают ли они заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Варшава больше не передает Украине оружие. Об этом свидетельствуют данные опроса центра IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

По данным опроса, около 47,2% положительно оценили высказывание Моравецкого.

Одновременно, почти столько же респондентов отрицательно отнеслись к заявлению главы правительства Польши — 44,5%.

Еще 8,3% поляков не сформировали мнение по этому поводу.

Больше всего сторонников данного тезиса Моравецкого среди избирателей правящей партии Право и справедливость (ПиС) — 71%, жителей сельской местности и пожилых людей — 60%, людей с невысоким уровнем образования — 71%, а также тех, кто черпает информацию с государственных телеканалов TVP I TVP Info — более 70%.

Опрос был проведен 22 и 23 сентября среди группы респондентов в 1000 человек.

20 сентября премьер-министр Польши сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.

В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера "вырвали из контекста" и что он имел в виду только новое вооружение, которое Польша покупает в рамках модернизации своей армии.

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